حازم إمام: فيتوريا طلب تأجيل مباراة الأهلي.. وكهربا قدم هذا الوعد

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات حازم إمام عضو مجلس ادارة الزمالك عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال حازم إمام: "كهربا أكد لي أنه حريص على عدم افتعال أي أزمات للمنتخب، ولا توجد مشاكل حاليا داخل معسكرات المنتخب منذ فترة كبيرة ودا عائد على النتائج".

و أضاف : فيتوريا طلب عدم خوض الأهلي تحديدا لمباراة يوم 2 يناير لإراحة اللاعبين والدخول في معسكر المنتخب.

وعقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .

الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة

يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.