أقل من 27 جنيها.. ما موعد انتهاء أزمة السكر وسعره في 2024؟

أزمة السكر انتهت.. أعلن الحكومة بشرى سارة للمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية بشأن ملف السكر، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الحكومة لحل أزمة السكر، كما حدد موعد انتهاء الأزمة.. فما هو الموعد؟.

خطة الحكومة لحل أزمة السكر

وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، فإن وزارة التموين وضعت خلال الفترة الماضية، تتضمن خارطة توزيع لمواجهة النقص الحاد في المعروض من السكر في الأسواق.

وأضاف المصيلحي خلال لقاء لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأربعاء، أن تلك الخارطة بدأت بالصناعة، خاصة أنها محددة العمالة ومنتظمة ويمكن الوقوف على معدل استهلاكها.

وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وضعت وزارة التموين تحت مسئولية المحافظين ومديري مديريات التموين، كميات من السكر، تم حسابها وفقًا لتعداد المحافظة ومتوسط الاستهلاك.

بالإضافة إلى توفير كميات من السكر في المنافذ التابعة للوزارة - أيًا كان معدل السحب – خلال الفترة ما بين التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء، حيث تمتلك الوزارة ما يزيد على 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وتابع الوزير: "الخطة شملت تحديد الكميات التي تصرف على البطاقات التموينية كل شهر.. استأذنت رئيس الوزراء في إتاحة السكر الحر على بطاقة التموين؛ كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل و2 كليو لـ4 فأكثر"، فضلا عن ضخ 245 ألف طن سكر في الأسواق منذ بدء الخطة وحتى اليوم.

كما حرصت الوزارة على تلبية احتياجات التجارة، وقطاعات المقاهي ومصانع الحلوى الصغيرة وغيرها.

متى تنتهي أزمة السكر؟

تحدث وزير التموين خلال تصريحاته التلفزيونية عن موعد انتهاء أزمة السكر، قائلا: "عبرنا عنق الزجاجة وحلحلنا الموضوع، وإذا تواجد السكر في القنوات التجارية وفي كل المنافذ التموينية والاستهلاكية وغيرها لن يكون هناك أزمة، وأقول للناس إن مشكلة السكر ستكون من الماضي في 15 يناير المقبل".

وأضاف المصيلحي: "كميات السكر المتاحة حاليا تكفي للاستهلاك حتى بعد شهر رمضان، متابعا: "مصانع القصب سوف تبدأ إنتاجها في 1 يناير 2024، وأول شهر سيكون هناك إنتاج 200 ألف طن، وفي آخر مارس سيكون الإنتاج ستنتج كل المصانع بما فيها مصانع القطاع الخاص سكر البنجر".

وأردف الوزير: "مستعدون لموسم رمضان المقبل في كافة السلع بما فيها الأرز والدواجن واللحوم، ونحن كان لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 8 أشهر، وجرى استهلاك شهرين من الاحتياطي لحلحلة الأزمة في الأيام الماضية".

هل يرتفع سعر السكر؟

هل ترتفع أسعار السكر بعد انتهاء الأزمة في يناير؟ أجاب الوزير على هذا السؤال، قائلا: "أعلى سعر للسكر في السوق ما بين 27 إلى 33 جنيها للكيلو، وبدأ يحدث هبوط في الأسعار بعدما تخطى الـ50 جنيها، وظاهرة الطوابير والاندفاع مبقتش موجودة علي قدر معرفتي ومتابعتي للسوق يوميا".

وأردف الوزير: "اللي مفكر إن السكر سعره هيزيد بقوله السكر مش هيزيد سعره بل الشهر الجاي ممكن ينخفض واللي بعده هينخفض".