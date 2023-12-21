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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

د. علي مصلحي وزير
د. علي مصلحي وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر انتهت ولن يزيد سعره مرة أخرى.

السكر 

ازمة السكر انتهت

وعلق الوزير على تصريحاته السابقة بانتهاء أزمة السكر في 15 ديسمبر، قائلًا: "دفعنا بأكثر من 245 ألف طن في السوق منذ 3 أسابيع، بما يزيد بنسبة 30% عن الاستهلاك، والسكر لن يزيد سعره، وأعلى سعر يباع به السكر الحر 32 و33 جنيها، بعدما كان 50 جنيها، كما أن ظاهرة الزحام والطوابير لم تعد موجودة على قدر معرفتي ومتابعتي للسوق يوميا".
وأضاف المصيلحي، في حوار مع الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج كل يوم عبر قناة on: "نسقنا مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين ومديري إدارات التموين، ثم الاهتمام بمنافذ التوزيع التي تتبع وزارة التموين، ووضعنا برنامجا للسلاسل، وفي 10 ديسمبر قمت باستئذان رئيس الوزراء لوضع السكر الحر في بطاقة التموين في ظل وجود 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية تتعامل ببطاقة التموين".

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وتابع وزير التموين: "خصصنا كيلو سكر للبطاقة التي تستخدمها الأسر المكونة من 3 أفراد فأقل، و2 كيلو للبطاقة التي تستخدمها الأسر المكونة من 4 أفراد فأكثر، وبالتالي زادت قنوات التوزيع، وكانت أهم نقطة سد احتياج التجارة، واعتمدت 100 ألف طن من الشركات المنتجة وهي الفيوم والنوبارية والدلتا والدقهلية، حتى يتسلم التجار منها ويوزعون ثم يرسلون الفواتير الإلكترونية التي يبيعون بها، إضافة إلى تخصيص 65 ألف طن للتموين، و30 ألف طن حر، و40 ألف طن للصناعة، و30 ألف طن للسلاسل، و25 ألف طن للمحافظات، وبالتالي وفرنا السكر لكل القنوات الممكنة".

245 ألف طن سكر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه خلال الأيام القليلة الماضية طرحت الوزارة بالأسواق 245 ألف طن سكر في الأسواق المحلية، وهذا ما ساهم في إنهاء الأزمة.

السكر 

وقال المصيلحي “لدينا احتياطي كبير في المحافظات حاليًا، ومستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة”، لافتًا إلى أن سعر السكر عالميًا بدأ في الانخفاض أيضًا، وهذا مؤشر جيد".

تراجع أسعار السكر

ونتيجة لتلك القرارات تراجعت أسعار السكر الحر بالأسواق بقيمة 17 جنيهًا تقريبًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 33 جنيهًا داخل الأسواق، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تراجعًا جديدًا في أسعار السكر، حيث أعلنت الوزارة أن سعر كيلو السكر الحر سيتراوح بين 27 و30 جنيهًا تقريبًا.

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