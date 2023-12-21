وزير التموين: 91 مليار جنيه تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم سنويا| فيديو

أبو 5 قروش سعره جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن منظومة رغيف الخبز المدعم منضبطة جدا، موكدا أنه حريص على أهمية جودة رغيف الخبز، وحذر أصحاب المخابز بأن المخبز الذي يخالف الجودة سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده.

وأضاف علي المصيلحي خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون" ، أن 80٪ من المخابز ملتزمون ويقدمون الخبز طبقاً للمواصفات والمعايير الموضوعة، ولكن هناك دخلاء على المهنة، لذلك شدد على الجميع الالتزام بالجودة والمعايير.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الدعم سنويا 91 مليار جنيه، بنسبة تقريبا ل_ 94 مليار رغيف، معقبًا : "رغيف الخبز أبو 5 قروش سعره جنيه تقريبا".

مازال رغيف الخبز مدعم من الدولة

ولفت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إلى أنه تم تغيير الوزن من 110 إلى 90 جرام، بسبب ارتفاع سعر القمح، مازال رغيف الخبز مدعم من الدولة.