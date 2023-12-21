الأمم المتحدة: استمرار صراع غزة وصمة عار لا تمحى

ندد المنسق الأممي للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، الأربعاء، باستمرار الصراع الدامي في قطاع غزة رغم الإدانات والخسائر البشرية والمادية الهائلة، واصفاً استمرار الصراع مشتعلاً حتى الآن بأنه "وصمة عار لا تُمحى على ضميرنا الجماعي".

وقال جريفيث على منصة "إكس": "الصراع في غزة بلغ مرحلة أخرى مأساوية ومخزية بعد إعلان السلطات المحلية سقوط 20 ألف شخص". وأضاف أن الأفعال التي أفضت إلى هذا التصعيد "شائنة"، كما أن الأفعال التي أعقبت ذلك "لا يمكن تصورها".

ودعا جميع أطراف الصراع إلى "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ونحثهم جميعاً على إنهاء هذا الصراع المأساوي".