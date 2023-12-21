مركز قوة حماس .. إسرائيل تزعم العثور على أنفاق جديدة بقطاع غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء أنه تمكن من السيطرة على منطقة في وسط مدينة غزة بما في ذلك ساحة فلسطين، حيث تعمل وتعيش حكومة حماس والقادة العسكريون، قائلاً إنها تعتبر "مركز قوة" للحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “كان هذا المجمع، فوق وتحت الأرض، مركز قوة للأجنحة العسكرية والسياسية لحماس”، مضيفًا أن البنية التحتية العسكرية لحماس “كانت تقع في المنطقة المجاورة مباشرة للمتاجر التجارية والمباني الحكومية والمساكن المدنية ومدرسة مخصصة للأطفال الصم”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن ساحة فلسطين هي مركز شبكة الأنفاق الاستراتيجية لحماس، وتتصل بالبنية التحتية تحت الأرض في منطقة مستشفيي الرنتيسي والشفاء القريبين وقد تم العثور على مكاتب متصلة بالمجمع وغرف اجتماعات ومساكن تحت الأرض وورشة عمل لبناء الأنفاق في مكان قريب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مكتبي الزعيم السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، والرئيس العسكري للحركة، إسماعيل هنية متصلان عبر نفق تحت الأرض.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن السنوار، الذي قضى أكثر من عقدين في السجون الإسرائيلية قبل إطلاق سراحه في صفقة تبادل أسرى في عام 2011، قام بتنسيق هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب في غزة، ويزور هنية مصر حاليا للاجتماع مع وسطاء بشأن وقف محتمل للقتال مقابل إطلاق سراح الأسرى الذين تم احتجازهم في ذلك الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته كشفت أيضًا عن “طريق نفق استراتيجي متصل ببنية تحتية مهمة أخرى تحت الأرض في قطاع غزة” سمح لكبار مسؤولي حماس بالقيام بعمليات هروب سرية والتحرك بشكل آمن في مدينة غزة دون أن يتم اكتشافهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بالقرب من المجمع كانت هناك ورشة متخصصة لحفر وبناء شبكة تحت الأرض، مع معدات تشمل جدران الأنفاق والأقواس الخرسانية، وبجوار الورشة كان هناك بئر عميق به سلالم حلزونية هابطة، قال الجيش الإسرائيلي إنه يؤدي إلى مسارات في نظام الأنفاق.

وقال الجيش إن البئر تم تدميره بواسطة متفجرات زرعتها حماس، وأضاف أنه "تم العثور على العديد من الأسلحة والأجهزة التكنولوجية في مكان قريب".