خبير عن إغراق الاحتلال الإسرائيلي أنفاق غزة بالمياه: نوع من الحرب النفسية

قال اللواء محمد قشوشة، الخبير بأكاديمية ناصر العليا، إن الحرب في قطاع غزة غير متماثلة وقائمة ما بين ميلشيا وجيش نظامي، وهي من أصعب الظروف، لأنها ليست في مناطق معمارية ، ولكنها في مناطقة ركامية، ولا توجد معالم واضحة في الحرب.



وأضاف الحبير بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تحدثت بان الهدف من الحرب على قطاع غزة هو القضاء على الحرب، فقد يكون الاحتلال كسر شوكة المقاومة ، ولكنه لم ينجح في القضاء عليها حتى الآن.



وتابع أن المقاومة قامت بإنشاء كمائن كبيرة في منطقة الشجاعية، وهذا أدى لوقوع خسائر كبيرة جدًا في صفوف جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يعلن عن خسائره بالكامل، وحديثه عن إغراق الانفاق بالمياه نوع من الحرب النفسية ، خاصة وأن الأنفاق ليست متصلة ببعض، خلاف أن الانفاق مجهزة بشكل جيد لإدارة حرب طويلة، وليست عبارة عن حفرة.