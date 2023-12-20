قناة عبرية: السنوار أفلت من الاعتقال بأعجوبة في أنفاق غزة

كشفت القناة 12 العبرية، نقلا عن مسؤولين أمنيين لم تذكر أسماءهم، أن يحيي السنوار أفلت من القبض عليه بأعجوبة "أكثر من مرة" في الأسابيع الأخيرة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي والشاباك جهودهما.

وأضافت القناة العبرية، أن تحول تركيز القوات الإسرائيلية على البحث بمدينة خان يونس الجنوبية، حيث ركزت القوات على مناطق شبكة الأنفاق تحت الأرض في غزة والتي يشتبه أن يكون السنوار مختبئا بها.

وتشير التقارير الاستخباراتية خلال الحرب إلى أن السنوار كان يتنقل باستمرار بين المواقع، مما يجعل من الصعب على القوات الإسرائيلية تحديد مكان وجوده.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي منزل السنوار في خان يونس، معتقدة أنه يختبئ تحت الأرض.

وحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي على توخي الحذر، وقارن ذلك بالإطار الزمني الطويل الذي استغرقته الولايات المتحدة لتحديد مكان أسامة بن لادن والقضاء عليه.

وأفادت أنباء بوقوع اشتباكات عنيفة، صباح اليوم الأربعاء، في جنوب وشرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى سقوط ضحايا في منطقة غرب المدينة.

وفي شمال غزة، أبلغت السلطات الصحية التي تسيطر عليها حماس عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصًا وإصابة 110 آخرين.

في الوقت نفسه، تشارك إسرائيل بنشاط في تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين أسرتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر.

ونقل موقع "واللا"، وهو موقع إخباري إسرائيلي، عن مسؤولين لم يذكر أسماءهم قولهم إن إسرائيل عرضت على حماس وقف إطلاق النار لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة خلال اجتماع ضم رئيس الموساد ومدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر في وارسو.

وبحسب ما ورد تسعى حماس إلى هدنة أطول، بعد استنزاف الموارد والوضع الإنساني السيئ في غزة.

وحذرت منظمة اليونيسيف يوم الأربعاء من أن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على وشك الانهيار، مشددة على الحاجة الماسة للمياه النظيفة لمنع تفشي الأمراض المنقولة بالمياه على نطاق واسع.

وأعرب غازي حمد، المسؤول الكبير في حماس، يوم الأربعاء عن اهتمامهم فقط بهدنة دائمة، محذرا من أن رفض ذلك قد يدفع إسرائيل إلى "بدء جولة جديدة من القتل الجماعي ضد شعبنا".