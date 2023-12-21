احتياطي كبير.. انفراجة في مشكلة السكر وضخ 245 ألف طن بالأسواق

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعا سوف تستقر الأسواق.

جاء ذلك خلال استعراض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر.

احتياطي كبير

وقال الوزير "لدينا احتياطي كبير في المحافظات حاليا، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصة أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة".. لافتا إلى أن سعر السكر عالميا بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاونا كبيرا من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة.. مضيفا "هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.

