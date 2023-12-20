متوفر في المجمعات الاستهلاكية.. وزير التموين: 15 يناير أزمة السكر ستكون من الماضي|فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنه عندما يرتفع سعر السكر خارجياً نلجأ لآلية مهمة للغاية وهي وقف التصدير، مضيفاً أن 400 ألف طن سكر فجوة بين الإنتاج و الاستهلاك المحلي.



وأضاف علي المصيلحي خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية"ON"، أن رئيس الوزراء يهاتفه نهاية كل يوم لمتابعة حل أزم السكر، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 40 ألف منفذ للبطاقات التموينية وتم اعتماد آلاف الأطنان منذ أزمة السكر.

وزير التموين: 15 يناير المقبل أزمة السكر ستكون من الماضي

وأشار وزير التموين إلى أن السكر متوفر في كل المجمعات الاستهلاكية، لافتاً إلى أن التسعيرة الجبرية ليست وسيلة حل خاصة في حالة انخفاض المعروض.



وأكد وزير التموين، أن هناك 245 ألف طن سكر تم ضخها في الأسواق خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر، مؤكداً أن 15 يناير المقبل أزمة السكر ستكون من الماضي.

وتابع وزير التموين، أن إحدى السلاسل المشهورة وجد مفتش التموين فيها آلاف الأطنان من السكر، معلقاً:" و المفتش لما دخل ملقاش على الرف سكر".