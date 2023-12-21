الأهلي يرتدي القميص الأسود أمام أوروا الياباني غداً في كأس العالم للأندية

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن مباراة الأهلي وأوروا الياباني غداً في كأس العالم للأندية.

وكتب: “الأهلي يرتدي القميص الأسود أمام أوروا الياباني غدا”.

وتقرر فتح مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة 15 دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، ويتحدث بعض لاعبي الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني غدا الجمعة.