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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%1.3 زيادة في إجمالي المساحة المحصولية عام 2021 / 2022

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

 أصـدر الجـهاز المركزى للتعبـئة العامة والإحـصاء الـيوم، الخميس 21 / 12 /2023، الـنـشرة الـسنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النبـاتى عام 2021 / 2022، ومن أهم المؤشرات:

- بـلغ إجمالى المساحة المحصـولية 16.6 مليـون فدان عــام 2021 / 2022 مقـــابـل 16.4 مليــــون فــــدان عــام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 1.3%.

- بلـــغ إجمـالى المسـاحــة المنــزرعة 9.7 مليــون فــدان عام 2021 / 2022 مقـابل 9.6 مليـــون فـدان عام 2020 / 2021، بزيــادة بلغت نسبـتها 0.6%. 

- بلغـت مســاحة المســاحات المحصـوليـة  لمحصول القمح 3.418 مليــون فـــدان عام 2021 /2022 مقابل 3.419 مليون فدان عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلـــغت نسبـتـــه 0.02%، وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.6 مليــون طـن عـام 2021 / 2022 مقابـــل 9.8 مليـــون طـن عــام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 2.2%.

التعبئة والإحصاء: 3.7 مليون طالب مقيد بالتعليم العالي للعام الجامعي 2022 /2023

ندوات توعوية وتعريفية بكلية الإحصاء جامعة القاهرة عن قيمة المشاركة بالحياة السياسية


- بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.2 مليـــون فـــدان عام 2021 / 2022 مقـابل 1.1 مليـون فدان عـــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغــت نسبـتهــا 4.0%، وبلغــت كميـــة الإنتـاج 4.3 مليون طـن عـام 2021 / 2022 مقـابــل 4.2 مليــون طـن عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 1.4%.  

- بلغـت مسـاحة محصول الطماطم 375.3 ألف فــــدان عـام 2021 / 2022 مقــابـــل 356.9 ألـف فــدان عــام 2020/ 2021 بزيــادة بلغـــت نسبـتـــها 5.2%، وبلغـــت كمـيـة الإنتــــاج 6.37 مليــون طــن عــام 2021/ 2022 مقابـل 6.39 مليـون طــــن عام 2020/2021 بانخفــاض بلغــت نسبـتــه 0.3%، ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول الطماطم. 

الإحصاء: 10.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر سبتمبر 2023

الإحصاء: زيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا


- بلغـــت مسـاحــــة محصــول البطـاطــس 584.8 ألــف فـــدان عــام 2021/2022 مقـابــل 502.6 ألــف فــدان عــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبـتـهــا 16.4%، وبلغـــت كميـــة الإنتــاج 7.2 مليــون طن عــام 2021 / 2022 مقـــابــل 6.3 مليــون طــن عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت بنسبتها 14.9%. 

- بلغــت المســاحة الكلية لمحصـول البرتقــال 344.9 ألف فدان عـام 2021/2022 مقابــل 329.7 ألـف فـدان عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغــت نسبـتها 4.6%، وبلغـت كميــة الإنتاج 3.16 مليـــون طـن عام 2021/ 2022 مقابـل 3.17 مليـــون طـن عـــام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 0.4%، ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول البرتقال. 

 - بلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 77.8 ألـف فــدان عـام 2021/2022 مقابـل 73.9 ألــف فـــــدان عــــام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 5.4%، وبلغت كميـة الإنتـــاج 1.21 مليـون طـن عام 2021 / 2022 مقــابــل 1.18 مليــون طــن عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 2.3%.

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المساحات المحصولية محصول القمح محصول الارز محصول الطماطم

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