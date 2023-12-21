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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لحظات صعبة .. نجوم رحلوا في عام 2023

صدى البلد

ايام قليلة وينتهى عام 2023 الا انه يسترك اثرا مؤلما على نفوس الوسط الفني الذي رحل فيه عدد كبير من النجوم الكبار والذين لهم العديد من الاعمال الخالدة في ذاكرة السينما والتليفزيون .

نجوم رحلوا في 2023 

في شهر مايو الماضي تلقى الوسط الفني اكبر صدمة في السنة وهي رحيل الفنان الشاب مصطفى درويش والذي توفى بشكل مفاجئ اثر اصابته بازمة قلبية حادة اودت بحياته في الحال .

 كان الراحل حتى الساعات الأولي من صباح اليوم الذي توفى فيه  يتواجد على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ، وقد دخل فى نقاشات وتعليقات مع بعض المتابعين له ، حيث قام بنشر عدد من المنشورات التى تحتوي على خفة الظل والسخرية من بعض الأشياء ، الا ان اسرته فى الصباح  فوجئت بوفاته ،بعدما كانوا يحاولون ان يقظوه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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