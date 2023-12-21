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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: اختتام فعاليات برنامج التعليم المدني في 3 محافظات

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات برنامج التعليم المدني بــ 3محافظات هي (الجيزة، المنيا، جنوب سيناء) والذي يحمل شعار « تنمية، مواطنة، جمهورية جديدة»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.


وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس - أنه قد شارك في البرنامج 50 شابا وشابة من كل محافظة (الجيزة "مركز شباب منشأة البكاري"، المنيا "قاعة التعليم المدني بديون المديرية، جنوب سيناء " مركز شباب الساحل بالطور".


وتأتي انطلاقة البرنامج في إطار الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (2022-2027) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.


ويُعد برنامج التعليم المدني، تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، نهجا رائدا تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع أن يحمل لواء وطنه إلى الأجيال القادمة، التركيز على تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.


كما يهدف البرنامج إلى تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.
 

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