مشتريات الأجانب تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

واصلت البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 24898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 30087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10610 نقاط.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 5467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 7903 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 6361 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم، الخميس، وهم: مصر للفنادق، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، واسيك للتعدين - اسكوم، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمهندس للتأمين، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.



