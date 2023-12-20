تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 1.687 تريليون جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 24837 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 30012 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7835 نقطة.