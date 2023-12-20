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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تتعاقد على 50 ألف طن سكر خام مستورد

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

 تعاقدت وزارة التموين والتجارة “ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية” على٥٠ الف طن سكر خام مستورد وصول خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.

وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل. 

لا توجد أزمة سكر في مصر

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا توجد أزمة سكر في مصر، مشددا على توافر السلعة بشكل كافٍ في الأسواق، حيث تنتج الشركة الحكومية الأكبر في صناعة السكر نحو 85% من استهلاك مصر من السكر، وتقوم هيئة السلع التموينية الآن باستيراد قيمة العجز والبالغ بنحو 15% لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

سكر ابراهيم السجيني التموين والتجارة الهيئة العامة للسلع التموينية السلع التموينية وزارة التموين

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