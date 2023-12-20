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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة نصف طن سكر و750 كيلو دقيق للبيع خارج منظومة الدعم بالإسكندرية

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار الدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين من تمشيط للأسواق والمحال العامة والمخازن وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجاري.

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وفي هذا الصدد؛ شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 750 كجم دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية المدعمة والمحظور حيازته وتداوله خارج منظومة دعم الخبز وذلك داخل احد المخابز السياحية بمدينة برج العرب الجديدة.

وفي الإطار ذاته تم ضبط نص طن سكر بأحد محال الحلواني الكائنة بنطاق حى وسط وذلك لقيامه بحيازه سكر دون فواتير.

وأوضح الشريف أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق أحياء المحافظة، مؤكدًا انه لن يسمح بالتلاعب والفساد وسيتم تحقيق الدور الرقابى بمنتهى الحزم.

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية التجارة الداخلية التربية النوعية التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية الرئيس السيسي التموين والتجارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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