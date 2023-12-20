مصادرة نصف طن سكر و750 كيلو دقيق للبيع خارج منظومة الدعم بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار الدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين من تمشيط للأسواق والمحال العامة والمخازن وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجاري.

وفي هذا الصدد؛ شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 750 كجم دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية المدعمة والمحظور حيازته وتداوله خارج منظومة دعم الخبز وذلك داخل احد المخابز السياحية بمدينة برج العرب الجديدة.

وفي الإطار ذاته تم ضبط نص طن سكر بأحد محال الحلواني الكائنة بنطاق حى وسط وذلك لقيامه بحيازه سكر دون فواتير.

وأوضح الشريف أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق أحياء المحافظة، مؤكدًا انه لن يسمح بالتلاعب والفساد وسيتم تحقيق الدور الرقابى بمنتهى الحزم.