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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قضاة الإسكندرية يهنئون الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

 تقدم المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 لفترة رئاسية جديدة.
وأصدر نادي قضاة الإسكندرية بيانا لتهنئة الرئيس السيسي بعد نجاحه في الفوز بولاية رئاسية جديدة بنسبة 89.6% من أصوات الناخبين في أكبر حضور شهدتها الانتخابات في تاريخ مصر.
كما وجه السعدني الشكر إلى القضاء المشرفين على العملية الانتخابية وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلوه من جهد عظيم في سبيل أداء مهمتهم وخروج هذا الاستحقاق الدستوري في أبهى صوره.
وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة. 
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%. وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%. 
وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.

بسيو/ إ س
/أ ش أ/

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