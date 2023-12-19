فريق كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية يفوز بالمركز الثالث في كتابة أوراق السياسات

فاز فريق كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، بالمركز الثالث في كتابة أوراق السياسات ضمن المشاركات الجماعية فى المبادرة القومية التي أطلقها منتدى السياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بعنوان: "بنفكر لبلدنا .. أفكارنا مستقبلنا .. 100 فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية واستدامة".



وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، فريق كلية التربية النوعية الفائز بالمركز الثالث، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.



وتناولت ورقة سياسات فريق العمل الفائز موضوع "سياحة المؤتمرات: برنامج عمل لتعزيز السياحة المصرية للمؤتمرات" من حيث ملامح الوضع الحالي لسياحة المؤتمرات في مصر، ومعوقات تعزيزها، وأطرافها المعنية، وتحليلها الرباعي، والسياسات المقترحة لتعظيم عائداتها من النقد الأجنبي، واختتمت بمجموعة من التوصيات في مجالات تعزيز سياحة المؤتمرات في مصر.



وتكون فريق العمل الفائز من الدكتورة نجدة ماضي، أستاذ الاقتصاد المنزلي وعميد كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، والدكتورة سلوى باشا، أستاذ التربية الموسيقية ووكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل كرم، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، والدكتورة إيمان عزمي، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بجامعة الملك سعود سابقا وباحثة دكتوراة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.



وفي نفس السياق، هنأ رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا وجيه إسكندر، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، لمنحها شهادة المركز الثاني، في كتابة أوراق السياسات ضمن المشاركات الفردية في مبادرة "بنفكر لبلدنا.... أفكارنا مستقبلنا.... 50 فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية واستدامة" التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/.



يُذكر أن المبادرة تمت على مراحل امتدت فعالياتها من يوليو 2023 وحتى إعلان نتائجها حضوريا بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، وتمت في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتعزيز مشاركة المجتمع البحثي والشباب في القضايا ذات الأولوية لدعم متخذ القرار في الدولة.



وهذه المبادرة جاءت منبثقة من مبادرة حياة كريمة واستمرت لمدة أربعة أشهر، تخللها حضور ورش عمل بالعاصمة الإدارية لكتابة أوراق السياسات العامة حضوريا وأونلاين، وجاءت مشاركة الدكتورة دينا إسكندر في المحور الثالث عن "تعزيز إيرادات السياحة في مصر من خلال إعادة الاستفادة من المنازل الريفية لتفعيل دور السياحة المستدامة للريف المصري: طرح استراتيجية لنظم الإقامة وتسويق التراث"؛ ما يتطلب توفير إحصاءات دقيقة حول السياحة الريفية بالإضافة إلى تجهيز البيوت الريفية وفقا للمعايير المطلوبة (أنماط الفنادق التي تحاكي الطبيعة) وكذلك تبني منظومة تسويق مبتكرة، وتشجيع أصحاب المزارع لتحويل مزارعهم كنزل ريفية متكاملة.

