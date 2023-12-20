تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا “إيجي إكس 70” و"إيجي إكس 100".

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 25016 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 30218 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 10652 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5429 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 7872 نقطة.