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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا “إيجي إكس 70” و"إيجي إكس 100".

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 25016 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 30218 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 10652 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5429 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 7872 نقطة.

البورصة المصرية ارتفع مؤشر الشركات الشركات المتوسطة الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 100 ايجى أكس 30 ايجي إكس 70

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