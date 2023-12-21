تراجع مؤشرات البورصة بـ ختام تعاملات آخر الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 21 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.666 تيريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 10.3 تضمنت سوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 303 مليارجنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس َ30َ) بنسبة َ 2.14 في المائة ليصل إلى مستوى 24305.09 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70َََ) بنسبة 0.38 في المائة ليصل إلى مستوى 5389.4 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر(إيجي إكس 100َ) الأوسع نطاقا والذى تراجع بنحو 0.91 في المائة ليصل إلى مستوى 7764.52 نقطة.