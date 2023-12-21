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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجاهد نصار : أهالي شبرا الخيمة رفعوا رأس مصر بانتخابات الرئاسة ..صور

مجاهد نصار
مجاهد نصار

وجه النائب مجاهد نصار التحية والشكر لأهالي وعائلات بيجام ومنطي وميت نما بالكامل، والقيادات والسيدات والشباب على مشاركتهم الفعالة وخروجهم المشرف في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في لقاء جماهيري حاشد مع أهالي بيجام بدعوة من النائب أشرف أمين عبد العليم ، بحضور رموز وكبار عائلات بيجام في لقاء ساده الحب والمودة والتقارب بين الحاضرين.


وقال النائب مجاهد نصارخلال كلمته في اللقاء أنه اطمأن أن جماهير شبرا الخيمة رفعت رأس مصر عالياً في الانتخابات الرئاسية وأن المشاركة الإيجابية فاقت التوقعات مما يؤكد أن أهالي شبرا الخيمة يقدرون المسؤولية و يعشقون وطنهم ولديهم الحس الوطني الصادق لبلدهم الحبيبة.

وأشار نصار إلى أن بيجام ومنطي وميت نما أسرة واحدة وأن يده في يد النائب أشرف أمين من أجل تحقيق كل مطالب أهالي شبرا الخيمة والانتهاء من كافة المشروعات الجارية، مقدماً الشكر والتقدير إلى كل أهالي شبرا الخيمة على خروجهم المشرف في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد رب النبي، والحاج يوسف أبو قورة ، والشيخ حلمي مهدي والقارئ الشيخ صلاح عامر ، وفريد شحاتة ، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بغرب شبرا الخيمة ، والإعلامي زين العابدين رشدي وعدد كبير من أهالي وشباب بيجام.

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