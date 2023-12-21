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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء .. وكلاء ورؤساء أقسام جدد بـ جامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.


وشملت القرارات تجديد تعيين الدكتور جمال السيد عبدالعزيز وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بكلية الهندسة بشبرا، وتعيين الدكتور  محمد عبد الكريم نبهان وكيلا لكلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب.


كما شملت القرارات أيضا تجديد تعيين الدكتور محمد عبده محمد رئيسًا لمجلس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري ، وتعيين كل من : الدكتور محمد على أحمد رئيسا لمجلس قسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة ، والدكتورة فاتن محمود عبد اللطيف رئيسا لمجلس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة ، والدكتورة محمد حسين كامل رئيسا لمجلس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب البشرى.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها كلية الطب البشري كلية الزراعة

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