الناقل الوطني يسيّر رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة في السوبر بالإمارات

تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، ثلاث رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقام في نسخته الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ ديسمبر الحالي.

أقلعت اليوم رحلة مصر للطيران رقم MS3012 من أحدث طرازات الإيرباص A320Neo من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لنقل بعثة فريق بيراميدز لكرة القدم إلى مدينة أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

كما تشغل مصر للطيران غدا رحلة خاصة رقم MS3010 من مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة لنقل بعثة نادي فيوتشر للمشاركة في البطولة ذاتها.

من ناحية أخرى تسير مصر للطيران يوم السبت القادم، رحلة خاصة مباشرة رقم MS3902 بخط سير جدة أبوظبي لنقل بعثة النادي الأهلي عقب مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وتسير مصر للطيران 3 رحلات لعودة الفرق الثلاثة يوم ٢٩ ديسمبر عقب انتهاء البطولة، وسط تسهيلات خاصة وكبيرة للفرق المصرية المشاركة.