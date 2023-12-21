إعادة حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق الدائرى عقب انقلاب سيارة نقل

شهد الطريق الدائري أعلي كوبري مسطرد المتجه إلى شبرا الخيمة في محافظة القليوبية اليوم حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالسيراميك على أتوبيس نقل جماعي دون إصابات أو خسائر بالأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب حمولة سيراميك من أعلي سيارة نقل ثقيل بالطريق الدائري وتعطل الحركة المرورية.

انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب حمولة سيراميك أعلي سيارة نقل ثقيل على أتوبيس نقل جماعي على دائري مسطرد اتجاه شبرا الخيمة، دون أي اصابات أو خسائر بالارواح، وتمكنت الادارة العامة لمرور القليوبية رفع اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.