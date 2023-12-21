بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

قال إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق، إنه فوجئ من قرار إدارة نادي الزمالك بشأن إقالته من منصبه كمدرب بفريق مواليد 2003.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،: كنت مدربا عاما مع محمد حسن لفريق الزمالك مواليد 2003 وبعد اعتذاره عن عدم استكمال المهمة قرر النادي تعيني بدلا منه وخوضت مباراة الأهلي كمدير فني، مؤكداً أنه لم يتقاضى أي راتب منذ خمس شهور من إدارة الزمالك، قائلاً« أنا معرفش مرتبي كام مع الزمالك بقالي 5 شهور مخدتش لا مكافاة ولا راتب».

وواصل صلاح، أن فوجئت برئيس قطاع الناشئين محمد حلمي، لا يعلم من المدير الفني للفريق، قائلاً «أنه تحدث معي أنه كان يظن أنني أتولى مهمة المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2003 في لقاء الأهلي فقط والذي فاز الأبيض فيه».

وأشار صلاح، إلى أن حصل على إذن من جمال حمزة المشرف العام على فريق الزمالك مواليد 2003، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، قائلاً :« كنت في فترة أجازتى وطلبت السفر إلى السعودية بعدما أبلغت جمال حمزة».

وتابع صلاح، أنه كان سيقود فريق الزمالك في بطولة كأس الرابطة خلال يناير المقبل، ولكن فوجئت بقرار إقالتي.