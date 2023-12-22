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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض أوروبي يهدد بقاء زيزو مع الزمالك

زيزو
زيزو

كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، عن عرض من أحد الأندية الاوروبية من أجل ضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقابل 10 مليون دولار في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال في تصريحات تليفزيونية "إن أحد الوسطاء تواصل معه وأكد له على وجود عرضًا من نادي بشكتاش التركي لضم أحمد سيد زيزو مشيرًا إلى أنه يملك تفاصيل هذا العرض.

وأشار "إلى أن الوسيط أكد له أن العرض يتضمن حصول الزمالك على 6 مليون دولار، بالإضافة لحصول اللاعب على 4 مليون دولار في الموسم الواحد، موضحًا أن زيزو يمكن أن يتنازل عن مليوني دولار لإتمام الصفقة.

يذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

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