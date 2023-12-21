بدء توافد النجوم.. الصور الأولى من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب إلى مسرح حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة.



ومن المفترض أن يقام مساء اليوم الخميس حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى والذى أقيم فى الفترة من يوم 14 من شهر ديسمبر الجاري وحتى يوم 21 من نفس الشهر.





حصاد الدورة السادسة من مهرجان الجونة

جهد واضح شهدته الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي والذي شاءت ظروف المنطقة إلى تأجيله لأكثر من مرة، قبل أن تستقر إدارته على المضي قُدُما في إقامتها بصبغة فلسطينية خالصة، دعما منها لأبناء غزة.



المهرجان الذي لم يعلن حتى الآن عن أى تكريمات إضافية سواء لشخصية عربية أو أجنبية، شهد عدة تغييرات هذا العام، بداية من المكتب الفني وصولا إلى منصة الجونة، وعدد من العناصر الحيوية الأخرى، وأثبت أغلبها تناغما جيدا في العمل على تكملة منهج المهرجان كمحفزٍ لتطوير السينما في العالم العربي، وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.



تغيير الصورة النمطية للمهرجان

“لقد بذلنا على مدار سنوات مجهودا كبيرا في وضع المهرجان داخل إطار سينمائي محدد، ورغم ذلك كان التركيز دائما يتمحور حول أزياء النجمات” هكذا أكد عمرو منسي في حديثه لـ صدى البلد، وأضاف: لقد عملت مع فريق المهرجان على محاولة لفت أنظار وسائل الإعلام المختلفة إلى ما يحدث من حراك فني وسينمائي على مدار أيام المهرجان، جنبا إلى جنب مع التغطية التقليدية لكل ما هو لامع.



وتابع عمرو منسي : لقد تركت إدارة المهرجان سنتين، ولكني أعتقد الآن أننا وصلنا إلى نتيجة مرضية جدا بالرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها المهرجان هذا العام، والتغييرات التي حدثت سواء في الإدارة الفنية أو بعض العناصر المؤثرة الأخرى، وأعترف أني على مدار سنوات عملي في “الجونة” اكتسبت خبرة تمكني الآن في إضافة ولو جزء صغير من القيمة المضافة لصناعة السينما.



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