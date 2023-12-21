العاهل الأردني يحذر من تداعيات كارثية للعدوان الإسرائيلي المستمر في غزة

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه البالغ إزاء "العدوان الإسرائيلي المستمر" على غزة، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى "تداعيات كارثية" على المنطقة بأكملها. سلط البيان الصادر عن القصر الضوء على الحاجة الملحة للضغط العالمي على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية في غزة وتسهيل الوصول دون عوائق إلى المساعدات الأساسية لمليوني فلسطيني في القطاع.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، تأتي تصريحات الملك عبد الله في منعطف حرج حيث تواجه غزة أزمة إنسانية مثيرة للقلق. كشف تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من مستويات أزمة الجوع، مع تصاعد خطر المجاعة يوميًا. وأشار المركز الدولي للأمن الغذائي، وهو هيئة تدعمها الأمم المتحدة، إلى أن نسبة الأسر في غزة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم.

تفاقم الوضع المزري في غزة من خلال تقرير صدر مؤخراً عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، والذي كشف أن 93% من الأسر النازحة في جنوب غزة تعاني من "استهلاك غير كافٍ للغذاء".