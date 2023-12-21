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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي

أحمد حسن
أحمد حسن

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة سارة بشأن نجم بيراميدز رمضان صبحي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : مصدر داخل بيراميدز: رمضان صبحي سيتم تجهيزه لبطولة السوبر واللاعب سيكون جاهزا بشكل كبير. 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالنادي عن أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام عقب مران الأمس باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء صن داونز.

وشدد الطبيب على أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من التهابات في وتر العضلة الخلفية، وحاجته لوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة والمشاركة في المباريات وبالتالي يغيب مبدئيا عن لقاء صن داونز مع استمرار تأهيله للمشاركات الأخرى.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وأقيم في العاشرة صباح اليوم بتوقيت السعودية  «التاسعة بتوقيت القاهرة» الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأوروا الياباني، باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

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