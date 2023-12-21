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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يحضر المران الأخير للأهلي قبل مواجهة أوراوا.. صور

الخطيب
الخطيب

حضر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مران الفريق الختامي استعدادا لمواجهة أوراوا الياباني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية - السعودية 2023.

ونشر الاعلامي محمد فاروق صور الخطيب من المران الاخير استعدادا لمواجهة أوراوا الياباني.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وأقيم في العاشرة صباح اليوم بتوقيت السعودية  «التاسعة بتوقيت القاهرة» الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأوروا الياباني، باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

الخطيب مران الأهلي النادي الأهلي أوراوا الياباني

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