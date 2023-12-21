بعد حكم العدل الأوروبية| الشكل الجديد للسوبر ليج بمشاركة 64 ناديا

أعلنت شركة A 22 المروجة لدوري السوبر الأوروبي، الشكل الجديد للمسابقة، في أعقاب الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، التي أقرت اليوم الخميس، صحة إقامة بطولة السوبر ليج في القارة العجوز.

وأشارت الشركة إلى أن البطولة ستقام بمشاركة 64 ناديا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، النجوم، والذهبي.

وسيضم دوري النجوم 16 فريقا موزعين على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 8 فرق، والدوري الذهبي سيكون بنفس النظام أيضا.

أما الدوري الأزرق سيضم 32 فريقا على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 8 أندية، ليصبح إجمالي المشاركين 64 فريقا.

وبعد خوض 14 مباراة في كل مجموعة، ستقام جولات تصفية بداية من ربع النهائي، وستتأهل 4 فرق في كل مجموعة لتحديد البطل، أي أنه سيكون هناك بطل لكل مجموعة.

وعلاوة على ذلك، بعد الانتهاء من المسابقة التي من المتوقع أن تقام في الفترة من سبتمبر إلى أبريل، تتنافس أفضل 8 فرق من كل دوري في الأدوار الإقصائية، بداية من ربع النهائي بنظام الذهاب والعودة، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.

وسيهبط أسوأ فريقين في دوري النجوم إلى الدوري الذهبي، حيث سيتم ترقية أفضل فريقين مباشرة إلى الدرجة الأعلى.

وسينطبق الأمر نفسه على الدوريين الذهبي والأزرق، وسيغادر أسوأ 20 فريقا، وسيتم استبدالهم بفرق أخرى، اعتمادا على الأداء في الدوريات المحلية.

وستعمل النسخة النسائية بالطريقة نفسها، باستثناء أنها ستضم عددا أقل من الفرق 32 فريقا فقط، مقسمين إلى مجموعتين، دوري النجوم والدوري الذهبي.

ويخطط السوبر ليج لبث المباريات مجانا عبر منصة فعاليات مباشرة.