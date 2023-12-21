هدية لريال مدريد.. بيتيس يسقط جيرونا في فخ التعادل بالدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة ريال بيتيس وضيفه جيرونا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع جيرونا رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يواجه ديبورتيفو ألافيس الآن.

وعلى الجانب الآخر، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

وتقدم جيرونا عن طريق أرتيم دوفبيك من ضربة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يدرك ريال بيتيس، التعادل عن طريق جيرمان بيزيلا في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة قادش وريال سوسيداد.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما رفع قادش رصيده إلى 15 نقطة في المركز 17.

