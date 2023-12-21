سفير تركيا بالقاهرة: الكثير من شركاتنا ترغب الاستثمار في السوق المصري

قال صالح موطلو، سفير تركيا بمصر، إن مصر تقدر النموذج الصناعي التركي، ومصر منفتحة جدا لكيفية المساعدة في تطوير الاقتصاد المصري من خلال تعميم النموذج التركي، وكيفية تحقيق مستوى ومعيار للجودة، ويوجد العلامات التجارية التركية ذات الجودة الجيدة جدا داخل مصر.

حديث عن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين

وأضاف "موطلو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر ترغب في التعاون مع تركيا على المستوى الصناعي، ومن خلال تبني النموذج التركي، وفي نفس الوقت يوجد السوق المصري والسوق الأوروبي، ومصر لديها اتفاقيات مع هذه الأسواق فضلا عن الاستثمارات.

وتابع سفير تركيا بالقاهرة، أن الاقتصادن المصري والتركي يكملان بعضهما البعض، ويحتاجون لبعضهما البعض، ومصر تحترم تجربة تركيا الاقتصادية، لافتا إلى أن الشركات التركية ستكون مهتمة في العديد من القطاعات على التوسع في مصر، "ألتقي معهم في كل شهر وفي كل عام، ونرى الكثير من الشركات التي ترغب في الذهاب للسوق المصري للتجارة والاستثمارات".