بايدن محبط.. نتنياهو يستهدف احتلال غزة لأجل غير مسمى

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” لأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرح فكرة احتلال غزة لأجل غير مسمى وهي فكرة تشكل إحباطا لـ بايدن.

وحسب “واشنطن بوست”، قال المصدر المقرب من بايدن، إن “نتنياهو يرفض بشدة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة جادة للغاية في العمل من أجل العودة إلى هدنة جديدة في غزة وكانت هناك مفاوضات في هذا الصدد.

وأضاف أن إسرائيل وافقت في اتصالات مع أمريكا على الحاجة إلى خفض حدة الأعمال العدائية في قطاع غزة، مشيرا إلي أنه من غير الواضح متى سيحدث هذا بالضبط.

وقال كيربي، في إفادة صحفية: “يقول الجانب الإسرائيلي أنه يدرك الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الأعمال القتالية.. أعني، في أي حملة عسكرية، هناك تحول إلى مجموعة جديدة من الأهداف والتكتيكات المختلفة، وهذا هو المعيار لإجراء العمليات العسكرية”، موضحا أن “الأمر يتعلق بالحد من كثافة الأعمال العدائية”.

واعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، بأنه “لا يستطيع تحديد موعد حدوث ذلك”، لافتا إلي أن “مثل هذا الانتقال في المستقبل القريب سيمثل أفضل نتيجة ممكنة”.