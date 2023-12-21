المحتجزة سحر كالديرون: توقعت الموت بصواريخ إسرائيل في الأسر

أدلت المحتجزة الإسرائيلية سحر كالديرون، التي أفرج عنها مؤخرا من قطاع غزة، بتصريحات مفاجئة بشأن توقعها الموت في الأسر.

وقالت المحتجزة الإسرائيلية لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية, إنه خلال فترة احتجازها قالت لنفسها إنها ستموت بصواريخ إسرائيل وليس حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأفرج عن سحر كالديرون (16 عاما)، التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية في نهاية نوفمبر الماضي، شخلال صفقة تبادل الأسرى التي جرت خلال الفترة الماضية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بعد وساطة مصرية قطرية أمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.