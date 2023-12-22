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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: استهداف عائلاتنا عقاب لهم على نقل الحقيقة في غزة..فيديو

الكاتب الصحفي ناصر
الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الصحفي الفلسطيني يعمل تحت القصف وفوق الركام بدون أكل أو شرب ويعيش في مأساة لنقل الحقيقة.

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وأضاف الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الصحفيالفلسطيني مؤمن بقضيته مهما دفع من ثمن"، لافتا: "يوجد اثنين من الصحفيين مفقودين منذ السابع من أكتوبر".

 

وأشار: "هناك أطفال قتلوا في غزة قبل استخراج شهادات ميلادهم"، موضحا: "الصحفيين في فلسطين تعرضوا لكل أنواع التهديد للتوقف عن نقل الحقيقة".
 

وأوضح: "استهداف عائلات الصحفيين عقاب لهم على نقل الحقيقة في قطاع غزة"، مشيرا: "أكبر مرة في التاريخ يقتل فيها صحفيين في أقصر فترة زمنية هي خلال فترة حرب غزة".

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