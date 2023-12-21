نقيب الصحفيين الفلسطينيين: اتخذنا قرارا بالتوجه للمحكمة الجنائية لكشف جرائم الاحتلال.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الصحفي الفلسطيني مؤمن بقضيته مهما دفع من ثمن.

وأضاف الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "يوجد اثنين من الصحفيين مفقودين منذ السابع من أكتوبر"، مشيرا إلى أن استهداف عائلات الصحفيين عقاب لهم على نقل الحقيقة في قطاع غزة".

وأشار: "أكبر مرة في التاريخ يقتل فيها صحفيين في أقصر فترة زمنية هي خلال فترة حرب غزة"، موضحا: "اتخذنا قرارا بالتوجه إلى المحكمة الجنائية بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصرية لكشف جرائم الاحتلال ضد الصحفيين".



وتابع: "الحرب في غزة شاملة ضد الصحفيين والإعلام الفلسطيني لتزييف الحقائق"، لافتا: "الصحفيين في فلسطين تعرضوا لكل أنواع التهديد للتوقف عن نقل الحقيقة.