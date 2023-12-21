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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: اتخذنا قرارا بالتوجه للمحكمة الجنائية لكشف جرائم الاحتلال.. فيديو

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الصحفي الفلسطيني مؤمن بقضيته مهما دفع من ثمن.

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بايدن محبط.. نتنياهو يستهدف احتلال غزة لأجل غير مسمى

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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: تعرضنا لكل أنواع التهديد للتوقف عن نقل الحقيقة.. فيديو

وأضاف الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "يوجد اثنين من الصحفيين مفقودين منذ السابع من أكتوبر"، مشيرا إلى أن استهداف عائلات الصحفيين عقاب لهم على نقل الحقيقة في قطاع غزة".

 

وأشار: "أكبر مرة في التاريخ يقتل فيها صحفيين في أقصر فترة زمنية هي خلال فترة حرب غزة"، موضحا: "اتخذنا قرارا بالتوجه إلى المحكمة الجنائية بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصرية لكشف جرائم الاحتلال ضد الصحفيين".
 

 

وتابع: "الحرب في غزة شاملة ضد الصحفيين والإعلام الفلسطيني لتزييف الحقائق"، لافتا: "الصحفيين في فلسطين تعرضوا لكل أنواع التهديد للتوقف عن نقل الحقيقة.

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