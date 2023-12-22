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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرفع قيمة العقد المالي المقدم لـ محمد عبد المنعم للتجديد

صدى البلد

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن مجلس إدارة الأهلي، يسعى من أجل تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد عبد المنعم.

 وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر داخل النادي بالأهلي أكد على أن أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، رفع عرضه المالي المقدم لمحمد عبد المنعم إلى 15 مليون جنيه سنويًا من أجل حسم ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاث مواسم".
 
وأضاف : "محمد عبد المنعم ينتهى عقده مع الأهلي في صيف 2025، ويسعى النادي من أجل غلق ملف احتراف المدافع الدولي خلال الساعات القادمة، في ظل اهتمام بعض الأندية للتعاقد معه مؤخرًا".
 
جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيواجه نظيره أوراوا الياباني، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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