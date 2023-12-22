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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل ثلاثيني يثير الجدل بما حدث له بعد محاولته كتم العطس

صدى البلد

أثارت واقعة تعد غريبة من نوعها لحالة طبية تعد الأولى من نوعها، لرجل ثلاثي من عمره أصاب بثقب في حلقه وذلك بعد قرص أنفه وضغطه على شفتيه وذلك لمنع العطس وقد تم نقل الرجل إلى مستشفى ناينويلز، في دندي، اسكتلندا، وهو يعاني من آلام شديدة، وذلك بعد محاولته لكتم العطس بقرص أنفه ومحاولة إغلاق لفمه ، يمكن أن يزيد الضغط في مجرى الهواء العلوي بنحو 20 مرة، مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة  و تمزق طبلة الأذن، وتمدد بالأوعية الدموية، وتكسر الأضلاع و تمزق الحلق

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على الجانب الآخر عندما وصل الرجل إلى غرفة الطوارئ، قد عاني من آلام شديدة، برقبته وتورم من الجانبين وكان بالكاد يستطيع تحريك رأسه وقد  أخبر الأطباء أنه كان يعاني من نوبة من حمى القش أثناء القيادة، وعندما شعر بالرغبة في العطس ، فقد قام بحبسها وذلك عن طريق قرص أنفه ومحاولة إغلاق فمه لينتهى به الأمر بقصبة هوائية ممزقة.

وقال الدكتور راسادس ميسيروفس لبي بي سي : أنا شخصياً استخدمت تقنية أخرى عن طريق الضغط بإبهام على شفتي العليا، وذلك أسفل الأنف مباشرة، وذلك دون سد الممرات الأنفية لبضع ثوان.

آلام شديدة اصابات خطيرة طبلة الأذن

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