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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منتدى الشرق الأوسط: إسرائيل ترغب في إدارة قطاع غزة مدنيا

قطاع غزة
قطاع غزة

قال عبد المهدي مطاوع، مدير منتدى الشرق الأوسط الدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل وحكومة نتنياهو لديهم مخطط لمخالفة ما تطالب به الولايات المتحدة ودول العالم، سواء من تخفيف حدة الحرب أو وقفه.
 

وأضاف عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن إسرائيل قامت باستهداف مقومات الحياة في قطاع غزة، وذلك ليتحول قطاع غزة إلى بيئة غير مؤهلة للسكان، منوها بأن إسرائيل ستستمر في مدينة غزة.

واسترسل: إسرائيل ترغب في إدارة قطاع غزة عن طريق إدارة مدنية، تسيطر عليها من الجانب الأمني والاقتصادي.

وأوضح أن قطاع غزة يتعرض لموجة شتاء شديدة البرودة، وإذا استمر هذا الحال مع سوء التغذية سيتسبب في وفاة المزيد من الأطفال خلال تلك الظروف.

إسرائيل حكومة نتنياهو قطاع غزة مدينة غزة الولايات المتحدة

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