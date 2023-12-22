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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 351 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية في المنوفية

حملات تحصين
حملات تحصين

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة لخلق بيئة غذائية آمنة حفاظاً على الثروة الحيوانية. 


أكد مدير مديرية الطب البيطرى على أنه تم تحصين 351 ألف و 109رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة والتى انطلقت فى 19 نوفمبر الماضي ، مؤكداً على أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية .

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ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون الكامل مع إدارات الطب البيطري وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مشيداً بإطلاق مثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة لاستهداف وتغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإرشاد والتوعية الثروة الحيوانية الحمى القلاعية والوادي المتصدع تنمية الثروة الحيوانية محافظ المنوفية مدير مديرية الطب البيطري

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