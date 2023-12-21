عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيه رسمي في المنوفية بشأن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 ، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو المشروعات وفق البرنامج الزمنى المقرر.

 جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والعميد مهندس نهاد عويضة بقطاع المشروعات بشركة الإنتاج الحربي، المهندس محمد نزيه استشارى عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ، ممثلي شركات مدكور والمدار ،  المستشار الهندسى، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام.

محافظ المنوفية يقرر إحالة 105 من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي للتحقيق لتغيبهم

محافظ المنوفية يفتتح حديقة الطفل بمدينة بركة السبع


حيث استعرض محافظ المنوفية موقف عدد من مشروعات الخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ، ومنها سوق وموقف بركة السبع النموذجى ، وموقف قويسنا الجديد ، وممشى شبين الكوم بمنطقة كوبرى القاصد ، ومكتبة مصر العامة ، وشدد المحافظ على الشركات المنفذة ببذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة للمشروعات بالخطة الجديدة والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وضمان الإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الإستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.
وخلال الإجتماع ناقش المحافظ موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمركزى أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتنمية وتطوير قرى الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا وتحقيق تنمية مستدامة ، حيث تم متابعة نسب التنفيذ بمشروعات الأسواق والمواقف النموذجية وشدد على تسريع وتيرة العمل للإنتهاء منها فى أقرب وقت وكذا أعمال توريدات قطاع الكهرباء بالمشروعات المنتهى تنفيذها، مؤكداً على أهمية  تضافر كافة الجهود لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.
وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الإستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الخطة الاستثمارية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنوفية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

كانوا في طريقهم للعمل| مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث بـ السعودية.. أسماء وصور

ترشيحاتنا

مِيتة ليست طبيعية .. وزير الخارجية الإسرائيلي يتوعد بالخلاص من قادة حماس

الحكومة تراوض الدولار| 3 أخبار مبهجة.. وهذا ما قاله مدبولي عن الصفقة الأهم

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بطلب من روي فيتوريا .. تفاصيل

قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

فيديو

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ