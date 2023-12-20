محافظ المنوفية يفتتح حديقة الطفل بمدينة بركة السبع

افتتح اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية حديقة الطفل بمدينة بركة السبع والمقامة على مساحة 1600م2 تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

حيث تم الإنتهاء من إنشاء ممرات إنترلوك وبرجولات وأرضيات نجيلة طبيعية وتطوير سور الكورنيش ومقاعد رخام للمواطنين وأعمدة إنارة وديكورية حديثة متطورة .

ووجه المحافظ بفتح الحديقة اليوم أمام الجمهور وبالمجان لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم تزامناً مع افتتاحها ، كما أمر المحافظ بوضع آلية لتشغيل الحديقة لاستغلالها الاستغلال الأمثل وتجهيز منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال داخل الحديقة.



فيما تفقد محافظ المنوفية موقع إنشاء الموقف النموذجي الجديد ببركة السبع والمقام على موقع مجزر بركة السبع القديم بمساحة 1500م2 وبتكلفة ما يقرب من 50 مليون جنيه ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقاً للخطة الشاملة للمحافظة لاستغلال الأصول غير المستغلة لتعظيم الموارد الذاتية وإقامة مشروعات استثمارية وخدمية تهدف بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.



وخلال الجولة ، تفقد المحافظ توسعات الجناح الجديد بمدرسة الغورى للتعليم الأساسى بنسبة تنفيذ 75% وذلك وسط ترحيب بالأناشيد الوطنية من أبنائه الطلاب ، بقيمة استثمارية 5 مليون جنيه تقريباً بإجمالى 11 فصل دراسى ليصبح إجمالي عدد الفصول بالمدرسة 33 فصل.

أشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ وإنشاء الهيكل الخرسانى وجارى الإنتهاء من أعمال الدهان والتشطيبات الداخلية ، ووجه المحافظ بسرعة تكثيف الأعمال للانتهاء منها فى أسرع وقت تمهيداً لدخولها الخدمة أمام أبنائنا الطلاب والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية للنهوض بالعملية التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.



وأشار أبو ليمون إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة ، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر 2030.