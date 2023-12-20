محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ممشى مليج الجديد بشبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أعمال تطوير ممشى مليج الجديد المقام علي مساحة 5000 م2 بتكلفة مايزيد عن 5 مليون جنيه، للإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وخلق متنفس جديد يخدم الأهالي .

جاء ذلك عقب جولته الميدانية الموسعة بمركز ي قويسنا وبركة السبع ، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، رئيس حي غرب شبين الكوم ، مدير مديرية الطرق ، مدير وحدة الرصف بالمحافظة ، المستشار الهندسي .



حيث جارى أعمال الردم للوصول للمناسيب المطلوبة ، وكذا أعمال صب الخرسانة أسفل الإنترلوك ، ومن المقرر أن يضم الممشي ، برجولات ، مناطق خضراء ، بلاط إنترلوك ، بلدورات ، محلات كلادينج ، مقاعد للمواطنين ، أحواض زهور ونباتات ، موجهاً بتوفير فريق إشراف لمتابعة وإدارة المشروع ، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل به كونه متنفس حضاري جديد للأهالي .



واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بمنطقة مربع الأحمدية خلف مديرية الطرق وذلك ضمن ( 7 شوارع فرعية ) بمسطح 7000 م ، بتكلفة 13 مليون جنيه ،تنفيذ مديرية الطرق ، حيث تم الإنتهاء من تكسير الأرصفة القديمة ورفع مطابق الصرف الصحي وتركيب بلاعات مياه الأمطار ضمن أعمال الرصف المتكاملة بالخطة الاستثمارية 2023 / 2024 ، ووجه المحافظ بعدم السماح بتواجد أية إشغالات بمحيط المنطقة مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان ، يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية لمحافظ المنوفية وحرصه على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين .