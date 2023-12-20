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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ممشى مليج الجديد بشبين الكوم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أعمال تطوير ممشى مليج الجديد المقام علي مساحة 5000 م2  بتكلفة مايزيد عن 5 مليون جنيه، للإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وخلق متنفس جديد يخدم الأهالي .

جاء ذلك عقب جولته الميدانية  الموسعة بمركز ي قويسنا وبركة السبع ، رافقه  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، رئيس حي غرب شبين الكوم ، مدير مديرية الطرق ، مدير وحدة الرصف بالمحافظة ، المستشار الهندسي .

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حيث جارى أعمال الردم للوصول للمناسيب المطلوبة ، وكذا أعمال صب الخرسانة أسفل الإنترلوك ، ومن المقرر أن يضم الممشي ، برجولات ، مناطق خضراء ، بلاط إنترلوك ، بلدورات ، محلات كلادينج ، مقاعد للمواطنين ، أحواض زهور ونباتات ، موجهاً بتوفير فريق إشراف لمتابعة وإدارة المشروع ، ووجه  المحافظ بتسريع وتيرة العمل به كونه متنفس حضاري جديد للأهالي .


واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بمنطقة مربع الأحمدية خلف مديرية الطرق وذلك ضمن ( 7 شوارع فرعية )  بمسطح 7000 م ، بتكلفة 13 مليون جنيه ،تنفيذ مديرية الطرق ، حيث تم الإنتهاء من تكسير الأرصفة القديمة ورفع مطابق الصرف الصحي وتركيب بلاعات مياه الأمطار ضمن أعمال الرصف المتكاملة بالخطة الاستثمارية 2023 / 2024 ، ووجه المحافظ بعدم السماح بتواجد أية إشغالات بمحيط المنطقة مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان ، يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية لمحافظ المنوفية وحرصه على رفع  كفاءة وتحسين شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين .

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