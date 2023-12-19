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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصاد منزلي المنوفية تحصل على براءة اختراع جديدة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتور محمد عبد الحميد حجاج أستاذ الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي، مقدما له التهنئة لحصوله على براءة الاختراع الثانية تحت مسمي أداة وطريقة ذكية لرسم النماذج الملبسية.

وأعرب القاصد عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد للجامعة مؤكدا على حرص الجامعة على تقديم كل الدعم لابنائها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى ظل ماتشهده منظومة التعليم العالى من تطور وتقدم على كافة المستويات.

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وأكد القاصد، حرص الجامعة علي دعم الابتكار البحثي والاختراعات الجديدة  التي تدعم القطاع الصناعي والزراعي وتساهم في دفع عجلة التنمية بما يتفق مع رؤية  مصر 2030

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تسعي إلي توفير بيئة بحثية جاذبة، مبنية على توفير ما يحتاجه الباحث من الامكانات البحثية، وتشمل المعامل البحثية المجهزة  إلي جانب  دعم كل فكرة بحثية خلاقة، قد ينتج عنها بحث علمي ، أو براءة اختراع، أو منتج بحثي قابل للتطبيق والتسويق، مؤكدا أن الجامعة تعمل من خلال منظومتها التعليمية والبحثية على تعزيز ثقافة البحث والابتكار،و زيادة القدرة  التنافسية في الأبحاث والابتكارات.

ويكشف اختراع  الباحث عن أداه وطريقة مبتكرة جديدة كلياً لرسم النماذج الملبسية تمكن المستخدمين من رسم النماذج الملبسية الخاصة بهم بمختلف أنوعها وقياساتها، دون الحاجة إلى اتباع عمليات رياضية مركبة أو الحصول على دراسة متخصصة للأساليب والطرق البنائية الخاصة بالنماذج الملبسية المختلفة، كما تهدف إلي التغلب على بعض الصعوبات التي قد تواجه المستخدمين بمختلف فئاتهم أثناء عملية الرسم، سواء كانوا من المتخصصين أو من غير المتخصصين، والحصول على نماذج ملبسيه ذات جودة عالية وفي أقل وقت ممكن.

الاختراعات الجديدة الاقتصاد المنزلي البحث والابتكار التعليم العالي رئيس جامعة المنوفية رؤية مصر ٢٠٣٠

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