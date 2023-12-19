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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش مع البنك الزراعي توقيع بروتوكول للاستفادة من الأصول غير المستغلة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، وفد البنك الزراعى المصرى ، لبحث أوجه التعاون المشترك وإمكانية توقيع بروتوكول لاستغلال الأصول الغير مستغلة المملوكة للبنك الزراعى وتعظيم الإستفادة القصوى  في إقامة مشروعات خدمية واستثمارية  تعود بالنفع العام على المواطنين وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظة .

حضر اللقاء اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد عثران رئيس قطاع الاستثمار ،و محمد علام رئيس قطاع التخزين ، و فتحى عبدالحافظ رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الزراعي المصري ، وعصام الجزار  رئيس قطاع البنك الزراعى بالمنوفية و شيم الجمل مدير العلاقات العامة بالبنك ،  والمستشار القانونى والهندسي ومدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة .

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وأكد محافظ المنوفية حرصه التام على التعاون  والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات لاستثمار واستغلال الأصول غير المستغلة بالمحافظة وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة ، مشيرا إلى أن المحافظة قد شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات كوزارة الموارد المائية والري والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.


وأعرب وفد البنك الزراعى عن سعادته بلقاء المحافظ ، مشيدا بمجهوداته المبذوله ورؤيته الداعمة للنهوض بمختلف القطاعات والإستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .
ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والمتميز للبنك الزراعي في  تعزيز أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري، ومجهوداته المضيئة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم و توفير حياة كريمة لهم ، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى كون الزراعة أحد أهم محاور التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استغلال الأصول إقامة مشروعات الاصول الغير مستغلة البنك الزراعي المصري

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