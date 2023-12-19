عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه شركة المياه بالاستجابة لمطلب أهالى شارع عاطف عفيفى بكفرابشيش

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

 التقى اليوم الثلاثاء  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التى يعقدها بشكل يومى .

واستمع المحافظ الى طلب عدد من أهالى شارع عاطف عفيفى بكفر ابشيش بقويسنا يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحى الى منازلهم.

وعلى الفور وجه المحافظ رئيس شركة  مياة الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم تجاه مطلبهم مشيرا إلى أنه لامانع للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

بأتوبيس عليه صورة السيسي.. أهالي المنوفية يحتفلون بنتيجة الانتخابات الرئاسية

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024


وفى لفتة طيبة، وافق المحافظ على طلب مواطن يلتمس أداء إمتحان نجلته بالصف الثالث الإعدادى بنظام الدمج البصرى مراعاة لظروفها الصحية حيث أنها تعانى من ضمور شديد بالعصب البصرى.

كما أمر  المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن بناحية ميت القصرى بقويسنا نظرا لظروفه الصحية والإجتماعية الصعبة  ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من ابناء المحافظة وتوفير حياة كريمة له.

وخلال اللقاء وافق المحافظ على طلب معلمة تلتمس الحصول على أجازة رعاية أسرة لرعاية ابنائها من ذوى الهمم، وأخرى تلتمس الموافقة على نقلها من مدرسة بهواش الثانوية الصناعية المشتركة إلى المدرسة الحديثة بنات بمنوف بعد نهاية الفصل الدراسى الأول مراعاة لظروف نجلتها الصحية الصعبة .

ووجه المحافظ الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بناحية منوف يتضرر من  وجود ورشة صيانة سيارات داخل التجمع السكنى مما يلحق الضرر بالأهالى والعرض عليه لإتخاذ اللازم فورا .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أهالي المنوفية توفير حياة كريمة محافظ المنوفية مساعدة مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.. صور

رشقات صاروخية.. انفجارات قوية تهز تل أبيب وضواحيها

السيسي لمرشحي الرئاسة 2024: الحوار بين مختلف الأطياف السياسية سمة للجمهورية الجديدة

حكم دولي سابق: كهربا كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام فلومينينسي

المتحدث باسم اليونيسف: الاحتلال يقتل الأطفال المتعافين في مستشفيات غزة

تصويت لوقف الحرب.. كيف دعم المصريون أهالي غزة في شخص الرئيس؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

فيديو

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ