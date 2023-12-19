محافظ المنوفية يوجه شركة المياه بالاستجابة لمطلب أهالى شارع عاطف عفيفى بكفرابشيش

التقى اليوم الثلاثاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التى يعقدها بشكل يومى .

واستمع المحافظ الى طلب عدد من أهالى شارع عاطف عفيفى بكفر ابشيش بقويسنا يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحى الى منازلهم.

وعلى الفور وجه المحافظ رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم تجاه مطلبهم مشيرا إلى أنه لامانع للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



وفى لفتة طيبة، وافق المحافظ على طلب مواطن يلتمس أداء إمتحان نجلته بالصف الثالث الإعدادى بنظام الدمج البصرى مراعاة لظروفها الصحية حيث أنها تعانى من ضمور شديد بالعصب البصرى.

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن بناحية ميت القصرى بقويسنا نظرا لظروفه الصحية والإجتماعية الصعبة ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من ابناء المحافظة وتوفير حياة كريمة له.

وخلال اللقاء وافق المحافظ على طلب معلمة تلتمس الحصول على أجازة رعاية أسرة لرعاية ابنائها من ذوى الهمم، وأخرى تلتمس الموافقة على نقلها من مدرسة بهواش الثانوية الصناعية المشتركة إلى المدرسة الحديثة بنات بمنوف بعد نهاية الفصل الدراسى الأول مراعاة لظروف نجلتها الصحية الصعبة .

ووجه المحافظ الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بناحية منوف يتضرر من وجود ورشة صيانة سيارات داخل التجمع السكنى مما يلحق الضرر بالأهالى والعرض عليه لإتخاذ اللازم فورا .