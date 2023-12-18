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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعتمد اليوم ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع الصوف بالمراحل التعليمية المختلفة ، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.


من جانبه أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم ان المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ في الفترة من 3-16 يناير 2024 ، وفيما يخص المرحلة الإعدادية ستبدأ في الفترة من 9 – 24 يناير 2024 ، وفى الفترة من 3 -24 يناير 2024 لمدارس التربية الخاصة ، وفى الفترة من 14 -23 يناير 2024 للصف الأول والثانى الثانوى العام ، وفى الفترة من 3-11 يناير 2024  لمدارس التعليم المجتمعي " الفصل الواحد " ، وفى الفترة من 1-24 يناير للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته .

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هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب  لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاول والثاني الثانوي التربية والتعليم الفصل الدراسي الأول المرحلة الاعدادية المراحل التعليمية المختلفة امتحانات المرحلة الابتدائية امتحانات الفصل الدراسي الأول

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